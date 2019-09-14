«Меня родители обижают»: На Кубани мальчик зашел в дом к незнакомой женщине и попросил о помощи

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-14T16:07:46+03:00

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Этот инцидент произошел в Белой Глине. 30-летняя Дарья (имя изменено - Авт.), как обычно, вернулась вечером после работы домой. А через некоторое время заметила на своем пороге незнакомого мальчика. На вид ребенку было девять лет. Свое имя он не назвал, но попросил о помощи.

Тогда Дарья вместе с ним отправилась к правоохранителям.

- Он сказал, что его родители пьют и обижают. Поглядите, у ребенка разбита губа, - говорила женщина в отделе полиции. - Он разыскивает дядю Вову. Кто это такой, я, к сожалению, не знаю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родителей мальчика разыскали быстро, они также живут в Белой Глине.

Сейчас идет проверка по сообщению неравнодушной женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске. Все это время он скрывался в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU