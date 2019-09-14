2019-09-14T16:07:46+03:00
Общество

«Меня родители обижают»: На Кубани мальчик зашел в дом к незнакомой женщине и попросил о помощи

Неравнодушная хозяйка обратилась в полицию
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Правоохранители проводят проверку.Правоохранители проводят проверку.
Изменить размер текста:

Этот инцидент произошел в Белой Глине. 30-летняя Дарья (имя изменено - Авт.), как обычно, вернулась вечером после работы домой. А через некоторое время заметила на своем пороге незнакомого мальчика. На вид ребенку было девять лет. Свое имя он не назвал, но попросил о помощи.

Тогда Дарья вместе с ним отправилась к правоохранителям.

- Он сказал, что его родители пьют и обижают. Поглядите, у ребенка разбита губа, - говорила женщина в отделе полиции. - Он разыскивает дядю Вову. Кто это такой, я, к сожалению, не знаю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», родителей мальчика разыскали быстро, они также живут в Белой Глине.

Сейчас идет проверка по сообщению неравнодушной женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске. Все это время он скрывался в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе спасли женщину, унесенную в открытое море на надувном фламинго
ДТП под Ярославлем, в котором погибли семь человек, спровоцировал уроженец Кубани
На трассе в Сочи образовалась многокилометровая пробка
Краснодарский депутат отсудил у активиста 1 рубль за клевету
В Темрюкском районе мужчина изнасиловал своего отца
Сочинские спасатели эвакуировали жильцов во время пожара в доме
На Кубани автоледи устроила ДТП с участием трех машин
В Ростове задержали педофила, который 9 лет назад совратил девочку в Новороссийске
Погода 14-15 сентября в Краснодарском крае: в выходные ветер стихнет
Дрифт по-сочински: Водитель на иномарке перекрыл трассу
Температура воды в Черном море 14 сентября 2019: прохладнее всего купаться в Анапе
Смертельный полет: в Кабардино-Балкарии при столкновении двух парапланов погиб краснодарец
На Кубани открыли еще один малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности
На Кубани пастуха насмерть затоптал бык