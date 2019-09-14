2019-09-14T16:37:41+03:00
Общество

В Анапе спасли женщину, унесенную в открытое море на надувном фламинго

Отдыхающая не пострадала [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/spas_anapaФото: instagram.com/spas_anapa
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Помощь спасателей понадобилась туристке в Благовещенской. Женщина, приехавшая из станицы Медведовской, плавала на надувном фламинго, нежась под лучами солнца. В какой-то момент увидела, что находится далеко от берега, вернуться на который самостоятельно у нее не получается.

- Женщину унесло ветром на два километра от берега, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе Спасения» Анапы. - Сотрудники ПСП «Благовещенская» выдвинулись к ней на аварийно-спасательной лодке и вернули на берег.

Фото: instagram.com/spas_anapa

Фото: instagram.com/spas_anapa

Помощь медиков женщине не понадобилась. После спасения она продолжила свой отдых.

- Ветер на курорте сейчас слабый, но все же отдыхающим рекомендуем быть осторожнее, - добавляют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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