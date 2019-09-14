На Кубани мужчину, изнасиловавшего 13-летнюю падчерицу, нашли спустя месяц
В Приморско-Ахтарском районе 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в изнасиловании 13-летней девочки.
По версии следствия, поздно вечером 3 августа, когда женщины не было дома, 37-летний Роман Шилов подошел к постели девочки, разбудил ее, и, угрожая убить ее, изнасиловал. О произошедшем школьница решилась рассказать матери лишь на следующий день, когда мужчина уже ушел на работу.
- Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Фигурант от органов предварительного следствия скрылся, в связи чем был объявлен в федеральный розыск.
12 сентября мужчину поймали, правда, уже в Усть-Лабинском районе и сразу же заключили под стражу.
- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавляют в СУ СК по региону. - Расследование уголовного дела продолжается.
Если мужчина признают виновным, то ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет с лишением права занимать определенные должности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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