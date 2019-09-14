В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась аллея кленов

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-14T19:01:43+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Юбилейном микрорайоне города высадили новые деревья. Небольшая аллея кленов появилась в сквере 80-летия образования Краснодарского края. Здесь, кстати, уже растут более 500 разных видов деревьев.

Вместе с жителями посадил саженцы и мэр Краснодара Евгений Первышов с сыном Георгием. Сейчас деревья высотой всего 2,5 метра, но совсем скоро они смогут создавать тень для краснодарцев. А более поздней осенью листья приобретут красный оттенок.

- Пару лет назад здесь были котлованы, могли построить многоэтажки, но сейчас это шикарная набережная, - сказал градоначальник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="464" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/732099" frameborder="0"></iframe> Мэр Краснодара посадил дерево вместе с сыном Видео: krd.ru.

По его словам, на данный момент готов проект берегоукрепления Кубани от Рождественского парка до Тургеневского моста.

- Рассчитываем на поддержку губернатора Кубани для начала строительства набережной, — сказал Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU