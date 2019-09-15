В Краснодаре проходит фестиваль науки и технологий Geek Picnic
Возле спорткомплекса «Олимп» фестиваль науки и технологий проходит до 15 сентября. На мероприятии выступают 53 лектора и 18 музыкантов. На фестивале 20 тематических зон и 25 интерактивных мастер-классов. По планам организаторов Geek Picnic посетят 8 тысяч гостей.
- 15 сентября, пройдут соревнования киборгов, шоу иллюзий, встречи с Артуром Шарифовым, лекции «Эмоции роботов», «Дизайн новых материалов», «Гипноз и наука», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. - Гостям покажут экзоскелеты, изобретения Николы Теслы и выставку черепов от Тимирязевского музея, космические аппараты, стенд по когнитивной психологии.
ИСТОЧНИК KP.RU