В Краснодаре проходит фестиваль науки и технологий Geek Picnic

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-15T09:46:22+03:00

Его проводят уже третий раз

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Возле спорткомплекса «Олимп» фестиваль науки и технологий проходит до 15 сентября. На мероприятии выступают 53 лектора и 18 музыкантов. На фестивале 20 тематических зон и 25 интерактивных мастер-классов. По планам организаторов Geek Picnic посетят 8 тысяч гостей.

- 15 сентября, пройдут соревнования киборгов, шоу иллюзий, встречи с Артуром Шарифовым, лекции «Эмоции роботов», «Дизайн новых материалов», «Гипноз и наука», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. - Гостям покажут экзоскелеты, изобретения Николы Теслы и выставку черепов от Тимирязевского музея, космические аппараты, стенд по когнитивной психологии.

ИСТОЧНИК KP.RU