2019-09-15T10:52:07+03:00
Общество

На субботнике в Краснодаре вывезли тысячу кубометров мусора

В нем приняли участие 100 тысяч человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: администрация КраснодараФОТО: администрация Краснодара
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Порядок наводили по всему городу. В Западном округе вышли на субботник 25 тысяч человек, которые убрали 280 кубометров мусора. Жители наводили порядки на территории Всесвятского кладбища, в парке 30-летия Победы, на «Тропе здоровья», бульваре «Платановый», покрасили дорожное ограждение на улице Октябрьская, покрасили детскую площадку на улице Красной.

- В центре приводили в порядок скверы «Константиновский» и «Петровский», очистили прибрежные зоны озера Красный Кут, покрасили ограждающие столбики на улице Комсомольской, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. – Здесь собрали 370 кубометров мусора. В Прикубанском округе убрали 350 кубометров мусора, сделали это 30 тысяч жителей, которые наводили порядок сквере Толстого и Покрышкина, на бульваре «Калининский», на Ростовском шоссе, на территории Калининского, Елизаветинского, Березовского сельских округов.

В Карасунском округе убирали мусор 20 тысяч человек, техникой вывезли 220 кубометров мусора. Жители привели в порядок бульвары «Николаевский» и «Сормовский», сквер Казачьей Славы, Народный парк и пруды Карасун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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