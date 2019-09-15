В Сочи пройдёт фестиваль воздушных шаров
Мероприятие состоится с 19 по 22 сентября
ФОТО: администрация Сочи
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На территории Солохаул парка организаторы фестиваля оборудовали площадку для взлёта аэростатов. Днем воздушные шары поднимутся в небо как обычно, а вечером пройдет шоу свечения, когда на больших воздушных шарах зажгут установленные горелки, которые станут озарять долину реки Шахе десятками огней.
- На субботу 21 сентября запланирована развлекательная программа: диджей, розыгрыш подарков, фаер-шоу, выступление барабанщиков и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU