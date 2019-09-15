На Кубани с начала года вылечили 4,5 тысячи пациентов из других регионов и стран

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-15T13:06:58+03:00

Это больше в четыре раза, чем за предыдущие два года

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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Кубани продолжают развивать медуслуги и для пациентов с других регионов России. C начала 2019 года 4,5 тысячи больных из разных стран и регионов лечились в больницах края.

- В 15-ти больницах Кубани лечат иностранцев и жителей других регионов на высоком европейском уровне. За последние два года объем таких медуслуг увеличился в четыре раза, благодаря закупке нового оборудования и внедрения новых способов лечения, - сообщает пресс-служба минздрава края. – Для жителей Кубани такое лечение бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU