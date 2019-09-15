В Краснодаре сварили 120 литров борща
15 сентября так отмечают День хутора Ленина
ФОТО: Кубанские новости
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Праздник проходит в сквере Хуторском. Для гостей приготовили 120 литров наваристого борща. Это рекорд Краснодара по объему сваренного блюда, которое затем дали попробовать всем желающим.
- В рамках празднования Дня хутора Ленина провели фестиваль борща, - рассказал «Кубанским новостям» Всеволод Нетреба. – На приготовление 120 литров блюда ушло 100 килограмм мяса. Всего получилось более 500 порций борща, которым угостили всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU