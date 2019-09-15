В Краснодаре пропала 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-15T15:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Подросток вышла из дома в 9 утра на занятия в школу и больше суток не выходит на связь с родителями. Полицейские начали поиски пропавшего подростка.

- Светлана Марченко утром 14 сентября вышла из дома на улице Леваневского в школу на улице Колхозной. С тех пор с ней никто не может связаться. Сейчас устанавливаем место нахождения девочки, - рассказал Артем Коноваленко, руководитель пресс-службы УМВД Краснодара. – Она была одета в белую рубашку с клетчатой юбкой, носила светло-бирюзовый рюкзак и светлые кроссовки. Просьба ко всем, кто видел пропавшую школьницу, обращаться по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU