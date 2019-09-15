В Абинске женщина украла из пруда 29 декоративных рыб

15 Сент. 16:55 2019-09-15T16:55:23+03:00

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Жительница Абинска обратилась в полицию, что из пруда во дворе её дома пропали 29 декоративных рыб на 13 тысяч рублей. Полицейские установили, что украла рыб 32-летняя женщина.

- Это была знакомая матери потерпевшей, она хотела завести себе аквариумных рыб, но не знала, где их купить, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - Женщина украла рыб, когда была в гостях у заявительницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы. Задержанной под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU