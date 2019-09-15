В Краснодаре детям выдают бесплатные путёвки в бальнеолечебницу

15 Сент. 17:54 2019-09-15T17:54:15+03:00

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Администрация крайцентра принимает документы для получения путевок в бальнеолечебницу. Их выдают детям от 4 до 17 лет с пропиской на Кубани. Чтобы получить путёвку, один из родителей отнести документы в управление по вопросам семьи и детства.

- Для получения путевку нужно принести копии и оригиналы: паспорта, свидетельства о рождении ребенка или паспорта для ребенка, которому исполнилось 14 лет, свидетельства о заключении или расторжении брака, документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории Краснодарского края, справку для получения путевки по форме 070/У из поликлиники по месту жительства, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Документы принимают по адресу: ул. Кузнечная, 4, 5 этаж, кабинет 504 или в МФЦ. Телефон: 277-30-80 (добавочный 7).

ИСТОЧНИК KP.RU