В Новороссийске вручили медали мамам, дети которых родились в День города

15 Сент. 18:59 2019-09-15T18:59:30+03:00

В этот день появились на свет 5 девочек и 3 мальчика

Изменить размер текста: A A

С начала года в Новороссийске появилось на свет 1000 девочек, 987 мальчиков и 23 двойни. А в день города родились 5 девочек и 3 мальчика. Мама грудничков в роддоме вручили медали с надписью «Новорожденному в день рождения города-героя Новороссийска».

- Для мам это стало приятной неожиданностью, тем более, что награды вручил мэр города Игорь Дяченко, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. – Глава пожелал детям и мама здоровья, счастья и быть любимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU