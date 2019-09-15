В Новороссийске вручили медали мамам, дети которых родились в День города
В этот день появились на свет 5 девочек и 3 мальчика
ФОТО: пресс-служба администрации Новороссийска
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С начала года в Новороссийске появилось на свет 1000 девочек, 987 мальчиков и 23 двойни. А в день города родились 5 девочек и 3 мальчика. Мама грудничков в роддоме вручили медали с надписью «Новорожденному в день рождения города-героя Новороссийска».
- Для мам это стало приятной неожиданностью, тем более, что награды вручил мэр города Игорь Дяченко, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. – Глава пожелал детям и мама здоровья, счастья и быть любимыми.
ИСТОЧНИК KP.RU