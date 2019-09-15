2019-09-15T18:59:30+03:00
Общество

В Новороссийске вручили медали мамам, дети которых родились в День города

В этот день появились на свет 5 девочек и 3 мальчика
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации НовороссийскаФОТО: пресс-служба администрации Новороссийска
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С начала года в Новороссийске появилось на свет 1000 девочек, 987 мальчиков и 23 двойни. А в день города родились 5 девочек и 3 мальчика. Мама грудничков в роддоме вручили медали с надписью «Новорожденному в день рождения города-героя Новороссийска».

- Для мам это стало приятной неожиданностью, тем более, что награды вручил мэр города Игорь Дяченко, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. – Глава пожелал детям и мама здоровья, счастья и быть любимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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