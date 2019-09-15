Краснодар-Крылья Советов после первого тайма 1:1, видео голов

15 Сент. 19:58 2019-09-15T19:58:13+03:00

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Первые 10 минут матча прошли без центра поля, краснодарцы пробовали играть в быстрый пас, но максимум что получили - стандарт с левого фланга, когда после подачи мяч заметался в штрафной и оказался в руках Рыжикова. Матч проходил без опасных моментов, но навес на 12 минуте нашел в штрафной хозяев ногу Соболева, который отправил мяч в ворота. И у "быки" помчались вперед.

Это принесло свои плоды через 5 минут, когда Шапи после прострела в штрафную отправил мяч в угол ворот гостей. Практически до 40 минут мячом владел "Краснодар", ближе к концу тайма гости пробовали выйти из своей штрафной, чтобы создать хоть какой-нибудь момент или стандарт. На 39 минуте опасно пробил Соболев, но спас Сафонов.

Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Краснодар - Крылья Советов. 0:1. Александр Соболев

Затем "Крылья" пошли вперед большими силами и все это воплотилось в удар по воротам хозяев, мяч угодил в руку Камболову, который получил желтую карточку, и был назначен пенальти. Сафонов отразил удар Соболева.

Краснодар - Крылья Советов. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов, Российская Премьер-Лига, 9 тур 15.09.2019.Краснодар - Крылья Советов. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов

ИСТОЧНИК KP.RU