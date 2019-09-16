Кубанский школьник победил в конкурсе солистов Детского хора России
Конкурс солистов Детского хора России прошел в Международном детском центре «Артек» в рамках национального проекта «Культура». Гала-концерт с участием 20 победителей состоялся на Артек-арене.
- Также наградили призеров. В составе жюри были руководители ведущих коллективов страны. Лучшим они выбрали учащегося Кущевской детской школы искусств Ильяса Ахъядова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Награды солистам вручали зампред Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, врио директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
Напомним, в Сочи пройдет фестиваль воздушных шаров. Мероприятие состоится с 19 по 22 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU