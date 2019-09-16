Кубанский школьник победил в конкурсе солистов Детского хора России

СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-16T07:07:17+03:00

Ильяс Ахъядов стал лучшим среди 525 детей из 59 регионов страны

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Конкурс солистов Детского хора России прошел в Международном детском центре «Артек» в рамках национального проекта «Культура». Гала-концерт с участием 20 победителей состоялся на Артек-арене.

- Также наградили призеров. В составе жюри были руководители ведущих коллективов страны. Лучшим они выбрали учащегося Кущевской детской школы искусств Ильяса Ахъядова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Награды солистам вручали зампред Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, врио директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Напомним, в Сочи пройдет фестиваль воздушных шаров. Мероприятие состоится с 19 по 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU