На Кубани 15-летняя школьница забеременела от 16-летнего подростка
10 сентября в перинатальный центр ГБУЗ ГБ Армавира на учет по беременности 30 недель встала несовершеннолетняя школьница. Об этом дежурная медсестра незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.
Полицейские выяснили, что 15-летняя девочка проживает в поселке Прогресс Новокубанского района Краснодарского края. 3 февраля у себя дома она по обоюдному согласию вступила в половую связь 16-летним школьником. Он учится в том же образовательном учреждении, что и девушка.
- Сотрудники полиции Новокубанского района по данному факту проводят проверку. Материалы дела также передали в Следственный комитет Краснодарского края, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU