На Кубани 15-летняя школьница забеременела от 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-16T10:42:19+03:00

Они ходили в одну и ту же школу, где познакомились

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10 сентября в перинатальный центр ГБУЗ ГБ Армавира на учет по беременности 30 недель встала несовершеннолетняя школьница. Об этом дежурная медсестра незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Полицейские выяснили, что 15-летняя девочка проживает в поселке Прогресс Новокубанского района Краснодарского края. 3 февраля у себя дома она по обоюдному согласию вступила в половую связь 16-летним школьником. Он учится в том же образовательном учреждении, что и девушка.

- Сотрудники полиции Новокубанского района по данному факту проводят проверку. Материалы дела также передали в Следственный комитет Краснодарского края, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU