СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-16T08:20:04+03:00

В историческом парке «Россия – Моя история» расскажут о легендах русского оружия

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С 2010 года 19 сентября отмечают свой профессиональный работники предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создатели отечественного оружия, а также специалисты, по истории развития оружейного дела и изучению традиций русского оружия.

Такое мероприятие появилось в России благодаря современному мастеру по огнестрельному оружию, создателю легендарного АК-47, Михаилу Калашникову.

- О нем и о других оружейниках, о развитии оружейного дела в России расскажут на лекции «Легенды русского оружия». Она состоится 19 сентября в 13:00 в историческом парке «Россия – Моя история», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, кубанский школьник победил в конкурсе солистов Детского хора России. Ильяс Ахъядов стал лучшим среди 525 детей из 59 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU