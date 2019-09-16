2019-09-16T08:39:55+03:00
Общество

В Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку транспорта

Они появятся здесь для безопасности
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку транспортаВ Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку транспорта
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Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, установят 10 октября. Они появятся на проезде Затонном по обеим сторонам от Индустриального до улицы имени Кошевого.

- Их установят, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку транспорта на проезжей части. Так как это создает препятствия для проезда других участников, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на субботнике в Краснодаре вывезли тысячу кубометров мусора. В нем приняли участие 100 тысяч человек. Порядок наводили по всему городу. В Западном округе вышли на субботник 25 тысяч человек, которые убрали 280 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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