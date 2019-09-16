В Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку транспорта
Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, установят 10 октября. Они появятся на проезде Затонном по обеим сторонам от Индустриального до улицы имени Кошевого.
- Их установят, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и исключить стоянку транспорта на проезжей части. Так как это создает препятствия для проезда других участников, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, на субботнике в Краснодаре вывезли тысячу кубометров мусора. В нем приняли участие 100 тысяч человек. Порядок наводили по всему городу. В Западном округе вышли на субботник 25 тысяч человек, которые убрали 280 кубометров мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU