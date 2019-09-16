Под новороссийском в ДТП с участием 2 микроавтобусов пострадали 2 человека
Под Новороссийском в селе Южная Озереевка в 00:30 16 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, на улице Мира водитель микроавтобуса Iveco выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Tranzit, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В транспорте Iveco находился только водитель, в другом авто – 3 пассажира. А также водитель, который управлял микроавтобусом. Iveco и Ford Tranzit коммерческие перевозки не осуществляли.
В результате аварии травмы различной тяжести получили два пассажира из микроавтобуса марки Ford.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU