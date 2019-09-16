СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-16T09:02:56+03:00

Под новороссийском в ДТП с участием 2 микроавтобусов пострадали 2 человека Фото: Архив "КП"

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Под Новороссийском в селе Южная Озереевка в 00:30 16 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, на улице Мира водитель микроавтобуса Iveco выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Tranzit, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В транспорте Iveco находился только водитель, в другом авто – 3 пассажира. А также водитель, который управлял микроавтобусом. Iveco и Ford Tranzit коммерческие перевозки не осуществляли.

В результате аварии травмы различной тяжести получили два пассажира из микроавтобуса марки Ford.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU