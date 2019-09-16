2019-09-16T10:21:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре во время ночной драки открыли стрельбу

В больницу доставили двух человек [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В спальном микрорайоне Краснодара на улице Восточно-Кругликовской в ночь на 14 сентября произошла драка со стрельбой. Это был конфликт между двумя молодыми людьми с одной стороны и девушкой, которую провожал парень, с другой.

- Один из пострадавших рассказал полицейским, что во время конфликта в него стреляли. Эта информация сейчас проверяется. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о применении неизвестного типа оружия неустановленным лицом, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В больницу со двора на Восточно-Кругликовской увезли двух человек, им была оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту назначена проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Рассматривается вероятность применения оружия случайным прохожим, который просто заметил драку.

Ночная драка со стрельбой в Краснодаре.Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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