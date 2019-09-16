В Сочи осудят сбытчиков фальшивых пятитысячных купюр

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-16T09:49:02+03:00

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Сотрудники полиции задержали в Сочи 24-летнего приезжего из Перми. Он собирался расплатиться за товар в одном из местных магазинов поддельной пятитысячной купюрой. Проведенное исследование подтвердило, что изъятая банкнота является фальшивой.

Выяснилось, что задержанный несколько месяцев со своим 24-летним знакомым сбывал подделки. Другого молодого человека задержали по месту временного проживания в Лазаревском районе Сочи. У них дома при обыске нашли 18 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Злоумышленники пояснили, что приобрели 50 штук таких фальшивок на одном из Интернет-сайтов.

- На парней завели уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Им грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU