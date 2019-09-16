2019-09-16T10:08:21+03:00
Происшествия

В Новороссийске строитель поджег дом работодателя

Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске строитель поджег дом работодателяВ Новороссийске строитель поджег дом работодателяФото: Архив "КП"
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В полицию Новороссийска обратился местный житель. Он рассказал, что у него сгорело принадлежащий ему строящийся дом. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

При осмотре места происшествия правоохранители установили причину возгорания. Злоумышленник нашел на участке легковоспламеняющуюся краску и поджег доски, лежащие у входа в дом.

- Вскоре задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья, который работал на стройке у потерпевшего. Мужчина рассказал, что из чувства мести совершил это деяние, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На него завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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