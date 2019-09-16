2019-09-16T10:41:19+03:00
Происшествия

В Армавире разыскивают 37-летнюю Жанну Кузик

Когда она пропала, на ней были розовые кроссовки
Александра ПОДУШКО
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В Армавире разыскивают 37-летнюю Жанну КузикВ Армавире разыскивают 37-летнюю Жанну Кузик
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Жанна Кузик ушла из дома 11 сентября. До сих пор о ней ничего не известно, на связь с близкими она не выходила.

- Сотрудники полиции Армавира устанавливают местонахождение 37-летней женщины. Известно, что она пропала в период с 11 по 15 сентября. Ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, - сообщает «Регион Online» со ссылкой специалиста направления по связям со СМИ Отдела МВД России по городу Армавиру Елену Горелову.

Женщина была в синих спортивных штанах с надписью «Адидас», розовых кроссовках. С собой «Самсунг».

Всех, кто что-либо знает о судьбе пропавшей жительницы Армавира, просят позвонить по телефону 02, 3-20-02.

Напомним, в Краснодаре пропала 15-летняя девочка. Она ушла из дома 14 сентября и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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