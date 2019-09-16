2019-09-16T10:40:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека

В здании произошло испарение из вентиляции
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человекаВ Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человекаФото: Архив "КП"
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16 сентября в 08:48 на пульт дежурного «01» Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка. На улицу Северную в 08:49 к направили силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.

- Огнеборцы установили, что происходит испарение из вентиляции, горения нет. Из здания бизнес-центра эвакуировали 103 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На место ЧП было направлено 8 единиц техники и 19 человек личного состава МЧС России.

Напомним, в центре Краснодара загорелся магазин. Пожар начался 15 сентября на улице Новокузнечной. Очевидцы сообщили о возгорании в 12:27. Пожарные прибыли на место в 12:35 и установили, что горит помещение на площади 70 квадратных метров. Пламя удалось локализовать в 12:37. Ликвидировали в 12:52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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