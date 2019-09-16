Внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек»
Для Прикубанского и Карасунского округов Краснодара приобретут по одному грейдеру и катку. Так как здесь наибольшее количество гравийных дорог. Такое решение принял Евгений Первышов на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов. Это позволит проводить ремонт круглый год по заявкам горожан.
- Встреча прошла в Доме культуры хутора Копанского. Также обсудили развитие инфраструктуры и транспортное обслуживание,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Было принято решение, что в сквере «Покровском» высадят больше деревьев, особенно – хвойников. В хуторах Копанском и Новом отремонтируют памятники «Братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны».
ИСТОЧНИК KP.RU