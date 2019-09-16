Внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-16T10:57:48+03:00

Такое решение озвучил глава города на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов

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Для Прикубанского и Карасунского округов Краснодара приобретут по одному грейдеру и катку. Так как здесь наибольшее количество гравийных дорог. Такое решение принял Евгений Первышов на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов. Это позволит проводить ремонт круглый год по заявкам горожан.

- Встреча прошла в Доме культуры хутора Копанского. Также обсудили развитие инфраструктуры и транспортное обслуживание,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Было принято решение, что в сквере «Покровском» высадят больше деревьев, особенно – хвойников. В хуторах Копанском и Новом отремонтируют памятники «Братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны».

ИСТОЧНИК KP.RU