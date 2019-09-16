2019-09-16T10:57:48+03:00
Общество

Внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек»

Такое решение озвучил глава города на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Для Прикубанского и Карасунского округов Краснодара приобретут по одному грейдеру и катку. Так как здесь наибольшее количество гравийных дорог. Такое решение принял Евгений Первышов на встрече с жителями шести пригородных населенных пунктов. Это позволит проводить ремонт круглый год по заявкам горожан.

- Встреча прошла в Доме культуры хутора Копанского. Также обсудили развитие инфраструктуры и транспортное обслуживание,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Было принято решение, что в сквере «Покровском» высадят больше деревьев, особенно – хвойников. В хуторах Копанском и Новом отремонтируют памятники «Братские могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Сочи назначил глав районов
В «Орлёнке» откроется XIV Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»
Депутат-коммунист поддержал в Госдуме закон о налоговой льготе для многодетных
На Кубани 500 девятиклассников сдадут ГИА в резервные дни дополнительного периода
В Армавире в ДТП пострадали два подростка
В Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной
Вячеслав Колесников вступил в должность начальника транспортной полиции Краснодара
На Кубани директор культурного центра работал по поддельному диплому
В Армавире чиновник похитил 5 миллионов рублей
ГК «ЮгСтройИнвест» выступил организатором турнира по мини-футболу
В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу
В Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция
Для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование
В Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкоголь
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в лобовом ДТП
В «Орленке» стартовала программа «ТРУД-КРУТ», объединившая мальчишек и девчонок из 19 регионов страны
В Краснодаре приставы проверят должников по коммунальным услугам
На Кубани в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали первый Дом культуры
В Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара
Краснодарские полицейские в Москве задержали похитителя дорогих часов из раздевалки фитнес-клуба
В Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека