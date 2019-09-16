2019-09-16T11:15:39+03:00
Звезды

На Кубани в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали первый Дом культуры

Здесь заменили кровлю, обновили систему отопления
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Синегорский клуб в Холмском сельском поселении был отремонтирован благодаря реализации национального проекта «Культура». На эти цели из всех уровней бюджета было выделено 3,8 миллиона рублей.

- В здании заменили кровлю, обновили системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и энергообеспечения,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани в порядок приведут еще восемь домов культуры – в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Красноармейском, Кущевском, Новопкровском, Брюховецком районах и Анапе.

По нацпроекту средства выделяются на создание виртуальных концертных залов и модельных библиотек, повышению квалификации представителей отрасли и развитие волонтерского движения в сфере культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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