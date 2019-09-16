2019-09-16T11:34:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре приставы проверят должников по коммунальным услугам

В первом полугодии насчитывалось более 50 тысяч неплательщиков
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
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В преддверии отопительного сезона во всех районах Краснодарского края будут проводиться межведомственные рейды по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ.

- Только в первом полугодии насчитывалось более 50 тысяч должников. Многие из них не платят принципиально, не осознавая, что за это они могут оказаться в списке на отключение электричества, газа и воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Сейчас рейдовые мероприятия проходят в поселке Северном. Судебным приставам уже удалось взыскать около 40 тысяч рублей, были составлены акты описи и ареста имущества, вручены требования о явке в отдел. В рейде принимала участие аварийная бригада газовиков, специалисты были готовы в любой момент приостановить подачу газа должникам. До таких мер в этот раз не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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