В «Орленке» стартовала программа «ТРУД-КРУТ», объединившая мальчишек и девчонок из 19 регионов страны

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-16T11:42:58+03:00

Участвовать могут ребята от 11 до 16 лет

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В программе принимают участие ребята от 11 до 16 лет – лидеры и представители школьных активов Российского движения школьников и Российских студенческих отрядов, проявившие себя во внеучебной деятельности и в проектах трудового воспитания подростков.

В «Орлёнке» юные специалисты приступили к обучению в «Школе ПРОФИ» с образовательным курсом, включающим теоретические и практические занятия, где осваивают профессиональные компетенции в строительном деле, педагогике, медицине, сервисном обслуживании, сельскохозяйственной и железнодорожной деятельностях.

Ребята активно посещают «Встречи PRO-РСО» (Российские Студенческие Отряды), встречаются с гостями и экспертами смены, в числе которых представители самых разных интересных профессий. Мастера своего дела рассказывают орлятам о том, что нужно для того, чтобы построить космодром, как правильно прочесть строительную документацию, учат создавать свои уникальные рецепты блюд, знакомят с процессом появления молока от фермы до прилавка магазина, презентуют новые технологии используемые в сельском хозяйстве и др. Ребята узнают о работе проводника пассажирского вагона, в особенности, как правильно «встречать» и «провожать» станции и получают все необходимые навыки, чтобы стать настоящим ревизором.

«В этом году мы запустили стартовый проект, который на мой взгляд, имеет большую ценность для всего подрастающего поколения. Ребята уже в раннем возрасте получают необходимые ориентиры для своего дальнейшего профессионального выбора, осваивают практические навыки в понравившихся профессиях, общаются со специалистами и тем самым, укрепляются в своём выборе», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Впереди у орлят участие в ознакомительной игре «Планета Целина», квест «Ключ на старт», дискуссионные площадки «Трудовой отряд подростков: от идеи к результату», «Профессии будущего».

Кроме того, в творческой лаборатории «Формула успеха» мальчишки и девчонки разработают трудовые и социальные проекты на перспективу и создадут дорожные карты развития подростковых трудовых отрядов во всех регионах России.

Организаторы: Молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды», ВДЦ «Орлёнок».