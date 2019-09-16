СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-16T12:01:59+03:00

В Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкоголь Фото: Архив "КП"

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В Сочи в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 61-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Вечером 14 сентября выпивали в хозяйственной пристройке к одному из домов аула Тхагапш. Обвиняемый рассказал следователям, что они не поделили спиртное, в результате между ними произошла ссора.

Обвиняемый несколько раз ударил металлическим предметом по голове и туловищу знакомого, после чего ушел. Жена потерпевшего услышала крики и вызвала полицию, а также бригаду скорой. Мужчина скончался в авто медиков, несмотря на оказанную ему помощь.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU