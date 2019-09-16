2019-09-16T12:01:59+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкоголь

Инцидент произошел в ауле Тхагапш
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкогольВ Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкогольФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сочи в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 61-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Вечером 14 сентября выпивали в хозяйственной пристройке к одному из домов аула Тхагапш. Обвиняемый рассказал следователям, что они не поделили спиртное, в результате между ними произошла ссора.

Обвиняемый несколько раз ударил металлическим предметом по голове и туловищу знакомого, после чего ушел. Жена потерпевшего услышала крики и вызвала полицию, а также бригаду скорой. Мужчина скончался в авто медиков, несмотря на оказанную ему помощь.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Сочи назначил глав районов
В «Орлёнке» откроется XIV Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»
Депутат-коммунист поддержал в Госдуме закон о налоговой льготе для многодетных
На Кубани 500 девятиклассников сдадут ГИА в резервные дни дополнительного периода
В Армавире в ДТП пострадали два подростка
В Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной
Вячеслав Колесников вступил в должность начальника транспортной полиции Краснодара
На Кубани директор культурного центра работал по поддельному диплому
В Армавире чиновник похитил 5 миллионов рублей
ГК «ЮгСтройИнвест» выступил организатором турнира по мини-футболу
В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу
В Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция
Для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в лобовом ДТП
В «Орленке» стартовала программа «ТРУД-КРУТ», объединившая мальчишек и девчонок из 19 регионов страны
В Краснодаре приставы проверят должников по коммунальным услугам
На Кубани в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали первый Дом культуры
В Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара
Внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек»
Краснодарские полицейские в Москве задержали похитителя дорогих часов из раздевалки фитнес-клуба
В Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека