Для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование
Цифровая офтальмологическая камера появился в нескольких детских поликлиниках Краснодарского края. Ее закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
- Новое оборудование снимает изображение без расширения зрачка специальными каплями. Исследование бесконтактное, поэтому диагностика сетчатки глаза возможна даже у самых активных маленьких пациентов. Она помогает при диагностике травм, кератитов, сыпи на поверхности глаза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Вскоре такие камеры будут доступны также в Белореченске, Кропоткине, Лабинске, Краснодаре и других городах края - всего более 30 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU