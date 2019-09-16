Для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-16T12:13:56+03:00

Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

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Цифровая офтальмологическая камера появился в нескольких детских поликлиниках Краснодарского края. Ее закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Новое оборудование снимает изображение без расширения зрачка специальными каплями. Исследование бесконтактное, поэтому диагностика сетчатки глаза возможна даже у самых активных маленьких пациентов. Она помогает при диагностике травм, кератитов, сыпи на поверхности глаза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Вскоре такие камеры будут доступны также в Белореченске, Кропоткине, Лабинске, Краснодаре и других городах края - всего более 30 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU