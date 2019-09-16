В Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция
В 1943 году, в ночь на 16 сентября советские войска со стороны плацдарма «Малая Земля» прорвали оборону противника, и в тот же день немецкое командование было вынуждено отдать приказ оставить город. С освобождением Новороссийска и Тамани была завершена битва за Кавказ. В следующем году Кубань широко отметит 75-ю годовщину Великой Победы.
Как отметил Вениамин Кондратьев, памятные мероприятия пройдут на территории всех районов Краснодарского края. И одно из самых зрелищных пройдет именно в Новороссийске.
В городе-герое на территории мемориального комплекса «Малая Земля» в мае создадут реконструкцию военных действий с участием боевой техники. Также здесь заложат капсулу с именами погибших в боевых действиях на этой территории.
- В Новороссийске будут парад кораблей и подводных лодок, показательные выступления боевых отрядов, выставка музея боевой и современной техники под открытым небом, а также военный парад, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU