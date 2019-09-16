В Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-16T12:26:16+03:00

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В 1943 году, в ночь на 16 сентября советские войска со стороны плацдарма «Малая Земля» прорвали оборону противника, и в тот же день немецкое командование было вынуждено отдать приказ оставить город. С освобождением Новороссийска и Тамани была завершена битва за Кавказ. В следующем году Кубань широко отметит 75-ю годовщину Великой Победы.

Как отметил Вениамин Кондратьев, памятные мероприятия пройдут на территории всех районов Краснодарского края. И одно из самых зрелищных пройдет именно в Новороссийске.

В городе-герое на территории мемориального комплекса «Малая Земля» в мае создадут реконструкцию военных действий с участием боевой техники. Также здесь заложат капсулу с именами погибших в боевых действиях на этой территории.

- В Новороссийске будут парад кораблей и подводных лодок, показательные выступления боевых отрядов, выставка музея боевой и современной техники под открытым небом, а также военный парад, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU