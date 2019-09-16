ГК «ЮгСтройИнвест» выступил организатором турнира по мини-футболу

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-16T12:44:48+03:00

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В Субботу, 14 сентября, на футбольных полях чемпионата сошлись сразу 40 команд.

Мероприятие было приурочено к 226-летию Краснодара и состоялось в преддверии праздника. Турнир посетил заместитель главы города Алексей Удовенко, а также начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

После церемонии торжественного открытия участники разбились на 3 возрастные группы. В каждой категории было представлено от 12 до 16 команд, в общей сложности – более 350 человек. Участники показали себя настоящими звездами спорта – не уступали соперникам и бились до финального свистка!

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» и лично генеральный директор Иванов Юрий Иванович всегда поддерживали спортивные начинания, а потому проводить мероприятия такого формата – для нас привычное дело, – сказал Андрей Анашкин, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест». – В своих микрорайонах мы продумываем для жителей всю инфраструктуру, в том числе спортивную. Мы считаем, что спорт – это залог здоровья наших жителей, наших детей, а значит, и нашего будущего».

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» является социально ответственным застройщиком. В своих микрорайонах возводит не только дома, но и детские сады с ясельными группами, большие, современные школы, просторные аллеи. Также застройщик оборудует территорию специальными тренировочными зонами, на которых можно проводить соревнования любого уровня. В микрорайонах традиционно оборудуют воркаут-площадки, тренажеры, роллердромы, футбольные и волейбольные поля, теннисные корты и крытые тренажерные залы, оснащенные всем необходимым. В таком жилом комплексе, как «Губернский» сложно оставаться в плохой форме, ведь все возможности для поддержания здорового образа жизни – в открытом доступе и совершенно бесплатны.