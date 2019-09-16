СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-16T12:50:57+03:00

В Армавире чиновник похитил 5 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Для благоустройства дорожек в парке вместо ПГС использовали простой гравий

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Депутат городской думы Армавира, который также является директором фирмы «Агрострой», заключил с муниципалитетом контракт по благоустройству городского парка культуры и отдыха. На проведение работ было выделено 33 миллиона рублей.

Как сообщает «Регион Online» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, мужчина незаконно присвоил себе 5 миллионов 300 тысяч рублей.

Для ремонта дорожек в зеленой зоне использовался простой гравий вместо ПГС. Заменялись и другие материалы.

Идет предварительное расследование по данном уголовному делу. Следственный отдел по городу Армавиру СК СУ Краснодарского края выясняет все обстоятельства хищения и после окончания работы над материалами будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU