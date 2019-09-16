В Армавире чиновник похитил 5 миллионов рублей
Депутат городской думы Армавира, который также является директором фирмы «Агрострой», заключил с муниципалитетом контракт по благоустройству городского парка культуры и отдыха. На проведение работ было выделено 33 миллиона рублей.
Как сообщает «Регион Online» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, мужчина незаконно присвоил себе 5 миллионов 300 тысяч рублей.
Для ремонта дорожек в зеленой зоне использовался простой гравий вместо ПГС. Заменялись и другие материалы.
Идет предварительное расследование по данном уголовному делу. Следственный отдел по городу Армавиру СК СУ Краснодарского края выясняет все обстоятельства хищения и после окончания работы над материалами будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU