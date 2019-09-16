2019-09-16T13:04:41+03:00
Происшествия

На Кубани директор культурного центра работал по поддельному диплому

Это установили в ходе прокурорской проверки
Александра ПОДУШКО
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Фото: прокуратура Краснодарского краяФото: прокуратура Краснодарского края
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В Краснодарском крае в Белоглинском районе мужчина занимал должность директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр кино и досуга Ударник».

- Гражданин, когда устраивался на работу, предоставил диплом об окончании Дагестанского политехнического колледжа по специальности «Радиотехника». Согласно сведениям, полученным из учебного заведения, мужчина там никогда не обучался, документ о получении высшего образования ему не выдавали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту материалы проверки прокуратурой направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

ИСТОЧНИК KP.RU

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