2019-09-16T13:39:57+03:00
Происшествия

В Армавире в ДТП пострадали два подростка

Их с травмами различной тяжести госпитализировали
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

15 сентября около 21:00 на улице Ставропольской в Армавире произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 16-летний молодой человек, управляя мопедом «Хонлинг» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и влетел в «ВАЗ 21214». Отечественная легковушка после столкнулась с автомобилем «Ниссан Мурано», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что у водителя мопеда не было прав. В результате аварии он и его пассажир с травами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани с 13 по 15 сентября произошло 65 ДТП, в которых погибли 2 человека и 82 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Сочи назначил глав районов
В «Орлёнке» откроется XIV Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»
Депутат-коммунист поддержал в Госдуме закон о налоговой льготе для многодетных
На Кубани 500 девятиклассников сдадут ГИА в резервные дни дополнительного периода
В Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной
Вячеслав Колесников вступил в должность начальника транспортной полиции Краснодара
На Кубани директор культурного центра работал по поддельному диплому
В Армавире чиновник похитил 5 миллионов рублей
ГК «ЮгСтройИнвест» выступил организатором турнира по мини-футболу
В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу
В Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция
Для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование
В Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкоголь
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в лобовом ДТП
В «Орленке» стартовала программа «ТРУД-КРУТ», объединившая мальчишек и девчонок из 19 регионов страны
В Краснодаре приставы проверят должников по коммунальным услугам
На Кубани в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали первый Дом культуры
В Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара
Внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек»
Краснодарские полицейские в Москве задержали похитителя дорогих часов из раздевалки фитнес-клуба
В Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека