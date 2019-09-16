В Армавире в ДТП пострадали два подростка

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-16T13:39:57+03:00

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15 сентября около 21:00 на улице Ставропольской в Армавире произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 16-летний молодой человек, управляя мопедом «Хонлинг» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и влетел в «ВАЗ 21214». Отечественная легковушка после столкнулась с автомобилем «Ниссан Мурано», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что у водителя мопеда не было прав. В результате аварии он и его пассажир с травами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани с 13 по 15 сентября произошло 65 ДТП, в которых погибли 2 человека и 82 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU