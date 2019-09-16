Депутат-коммунист поддержал в Госдуме закон о налоговой льготе для многодетных

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-16T14:01:20+03:00

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В Государственной Думе 12 сентября был рассмотрен проект закона о налоговой льготе для многодетных семей. Авторы, депутаты фракции КПРФ, предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ – с целью освободить родителей в многодетных семьях от налога на имущество физических лиц.

Депутаты-единороссы отвергали это предложение, заявляя, что в федеральном бюджете денег на его реализацию не предусмотрено, и вообще подобная мера поддержки многодетных семей – это полномочие регионов.

В процессе обсуждения законопроекта от фракции КПРФ выступил депутат Н.И. Осадчий, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета партии:

- Уважаемые товарищи, коллеги! Сегодня, при рассмотрении данного законопроекта, мы затрагиваем две масштабные взаимосвязанные социальные проблемы. Это – бедность и демографическая ситуация.

Сначала – по демографии. В текущем году естественная убыль уже составила, за семь месяцев, 200 тысяч. Наших граждан умерло на 200 тысяч больше, чем родилось. А за три последних года – 2017, 2018, 2019 – естественная убыль – 560 тысяч. Рождаемость снижается, а смертность, как минимум, остается на прежнем уровне.

Президент и правительство в последнее время ряд мер предложили, мы их поддержали, и они реализуются. Но их недостаточно: ведь негативные демографические процессы обусловлены целым комплексом причин и факторов, различной природы и разных масштабов. Это не только последствия «демографической ямы», «русского креста» 90-х годов, но и сохраняющаяся разбалансированность в развитии производительных сил страны, дисбаланс в развитии регионов, и другие серьезные причины.

Мы считаем, что кардинально изменить ситуацию к лучшему можно лишь социально-экономическим поворотом, сменой курса…

А законопроект, рассматриваемый и обсуждаемый сейчас, предлагает одну из конкретных, частичных мер в рамках существующей модели развития. Предлагается предоставить многодетным семьям налоговые льготы на федеральном уровне. Однако оппоненты, коллеги, вновь, в очередной раз отсылают решение на уровень регионов. А ведь большинство регионов не обладают ресурсами, достаточными, чтобы компенсировать возможные выпадающие после введения льготы доходы. Значит, решение должно быть только федеральным, ведь демография – это не региональная, и не местная, а именно общенациональная проблема. И если мы хотим, чтобы наша страна была великой державой, необходимо, чтобы многодетные семьи поднимались от черты бедности, выходили из категории бедных, к достойной жизни!..

А сегодня есть немало печальных примеров и фактов. Вот, в наш Краснодарский край, летом приезжают многие семьи с детьми, и, к сожалению, все чаще уже возникают такие эпизоды, когда папа говорит своим детям: или мороженое, или карусели. А люди – из северных областей, из холодных регионов, и детям нужен нормальный, полноценный отдых на теплом Юге.

В многодетных семьях денег не хватает, и поддержка государства им нужна. Из каких источников взять деньги, мы уже неоднократно указывали. Доходы и расходы федерального бюджета могут быть увеличены. Например, это –пересмотр подхода к формированию и использованию средств Фонда национального благосостояния. Или другая мера – пересмотр политики дивидендов по ряду крупных государственных компаний, таких, как Газпром, Сбербанк, Роснефть. Доходы в узком кругу распределяются здесь огромные, и, как известно, в том числе – среди граждан не только России, но и среди граждан других государств, включая наших западных «друзей».

Иначе говоря, решение есть, и его нужно принимать – в интересах нашей страны, в интересах многодетных семей. Мы поддерживаем данный законопроект, и призываем всех, находящихся в зале, так же проголосовать за его принятие!..

Обсуждение завершилось, и законопроект был поставлен на голосование. В поддержку высказались 93 депутата, а парламентское большинство – «Единая Россия» – не приняло участия в голосовании. И, таким образом, документ был отклонен.