В «Орлёнке» откроется XIV Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-16T14:24:46+03:00

В проекте примут участие 300 талантливых мальчишек и девчонок 11 – 16 лет из 38 регионов России

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Все они представители 100 региональных медиастудий, участники Всероссийского конкурса «Безопасное медиадетство».

Форум проводится по направлениям: «Кино», «Тележурналистика», «Анимация», «Пресса» и «SMM». В ходе проекта ребята будут посещать занятия по сценарному, режиссёрскому, актёрскому, операторскому мастерству, фотографии, а также интернет-маркетингу, научатся создавать короткометражные фильмы, новостные сюжеты и анимационные ролики.

Наставниками ребят станут актёр театра и кино, кинорежиссёр и продюсер Алексей Ясулович, телеведущий, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов, режиссёры Валерий Ткачёв, Евгений Соколов, Юлия Клименко, операторы Александр Антипенко, Евгений Корженков, Сергей Полищук, народный артист РФ Авангард Леонтьев, сценаристы Татьяна Мирошник, Ксения Драгунская, актёры Егор Сальников и Александр Сигуев, фотограф Дмитрий Кучерук.

За время Форума участники создадут 5 короткометражных фильмов, подготовят выпуски новостей, примут участие в презентации киноальманаха «Безопасное медиадетсво», выпустят газету с дополненной реальностью.

Также в программе творческие вечера, спецпоказы от компании Disney и от Российского государственного архива кинофотодокументов. Мальчишки и девчонки увидят новинки мирового кино и познакомятся с уникальной кинохроникой и фотографиями XX века.

Финалом смены станет презентация работ участников проекта, по итогам которой ребята будут награждены профессиональной фото и видеотехникой.

Проект «Бумеранг» проводится при поддержке: Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также Фонда президентских грантов.

Организаторы смены: ВДЦ «Орлёнок», ДМО «Бумеранг», ООО Киностудия «Юность», ООДО «Лига юных журналистов».