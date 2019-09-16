2019-09-16T14:24:46+03:00
Общество

В «Орлёнке» откроется XIV Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»

В проекте примут участие 300 талантливых мальчишек и девчонок 11 – 16 лет из 38 регионов России
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВДЦФото: пресс-служба ВДЦ
Изменить размер текста:

Все они представители 100 региональных медиастудий, участники Всероссийского конкурса «Безопасное медиадетство».

Форум проводится по направлениям: «Кино», «Тележурналистика», «Анимация», «Пресса» и «SMM». В ходе проекта ребята будут посещать занятия по сценарному, режиссёрскому, актёрскому, операторскому мастерству, фотографии, а также интернет-маркетингу, научатся создавать короткометражные фильмы, новостные сюжеты и анимационные ролики.

Наставниками ребят станут актёр театра и кино, кинорежиссёр и продюсер Алексей Ясулович, телеведущий, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов, режиссёры Валерий Ткачёв, Евгений Соколов, Юлия Клименко, операторы Александр Антипенко, Евгений Корженков, Сергей Полищук, народный артист РФ Авангард Леонтьев, сценаристы Татьяна Мирошник, Ксения Драгунская, актёры Егор Сальников и Александр Сигуев, фотограф Дмитрий Кучерук.

За время Форума участники создадут 5 короткометражных фильмов, подготовят выпуски новостей, примут участие в презентации киноальманаха «Безопасное медиадетсво», выпустят газету с дополненной реальностью.

Также в программе творческие вечера, спецпоказы от компании Disney и от Российского государственного архива кинофотодокументов. Мальчишки и девчонки увидят новинки мирового кино и познакомятся с уникальной кинохроникой и фотографиями XX века.

Финалом смены станет презентация работ участников проекта, по итогам которой ребята будут награждены профессиональной фото и видеотехникой.

Проект «Бумеранг» проводится при поддержке: Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также Фонда президентских грантов.

Организаторы смены: ВДЦ «Орлёнок», ДМО «Бумеранг», ООО Киностудия «Юность», ООДО «Лига юных журналистов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Сочи назначил глав районов
Депутат-коммунист поддержал в Госдуме закон о налоговой льготе для многодетных
На Кубани 500 девятиклассников сдадут ГИА в резервные дни дополнительного периода
В Армавире в ДТП пострадали два подростка
В Краснодаре горели хозпостройки на улице Длинной
Вячеслав Колесников вступил в должность начальника транспортной полиции Краснодара
На Кубани директор культурного центра работал по поддельному диплому
В Армавире чиновник похитил 5 миллионов рублей
ГК «ЮгСтройИнвест» выступил организатором турнира по мини-футболу
В Краснодаре к хутору Копанскому построят прямую дорогу
В Новороссийске на «Малой Земле» пройдет историческая реконструкция
Для детских поликлиник Кубани закупили современное медоборудование
В Сочи мужчина забил знакомого до смерти, не поделив с ним алкоголь
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в лобовом ДТП
В «Орленке» стартовала программа «ТРУД-КРУТ», объединившая мальчишек и девчонок из 19 регионов страны
В Краснодаре приставы проверят должников по коммунальным услугам
На Кубани в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали первый Дом культуры
В Туапсинском районе со скалы сняли фотокорреспондента из Краснодара
Внутригородские округа Краснодара получат технику для оперативного ремонта «гравиек»
Краснодарские полицейские в Москве задержали похитителя дорогих часов из раздевалки фитнес-клуба
В Краснодаре из бизнес-центра эвакуировали 103 человека