2019-09-16T15:30:13+03:00
Общество

Мэр Сочи назначил глав районов

Глава курорта провел первое рабочее совещание
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: администрация СочиФОТО: администрация Сочи
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Алексей Копайгородский поручил создать в каждом районе общественный совет, куда войдут активные местные жители. Каждый четверг чиновники будут выезжать на места, чтобы общаться с населением, а по субботам принимать граждан в администрации.

- Руководить Лазаревской администрацией будет Олег Бурлев, Центральной - Александр Белозёров, Адлерскую администрацию возглавит Валерий Кокорев. Глава Хостинского района, как и прежде, Павел Клопотовский, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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