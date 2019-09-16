Мэр Сочи назначил глав районов

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-16T15:30:13+03:00

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Алексей Копайгородский поручил создать в каждом районе общественный совет, куда войдут активные местные жители. Каждый четверг чиновники будут выезжать на места, чтобы общаться с населением, а по субботам принимать граждан в администрации.

- Руководить Лазаревской администрацией будет Олег Бурлев, Центральной - Александр Белозёров, Адлерскую администрацию возглавит Валерий Кокорев. Глава Хостинского района, как и прежде, Павел Клопотовский, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU