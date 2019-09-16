Краснодарцам помогут найти работу

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-16T16:05:04+03:00

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В Краснодаре 20 сентября пройдет городская ярмарка вакансий и профориентации «Планета ресурсов». Жителей столицы Кубани приглашают посетить выставку рабочих мест и учебных заведений во Дворце спорта «Олимп» с 10.00 до 14.00 часов.

- Свои вакансии на мероприятии представят более сотни работодателей. Посетители смогут пройти собеседования, а будущие выпускники определиться, какой профессией стоит овладеть из-за ее повышенной востребованности на рынке труда, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

«Планета ресурсов» поможет гражданам найти работу, как с полной, так и частичной занятостью. Работодатели представят вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, у школьников из 8-11 классов будет возможность пройти компьютерное тестирование. Оно выявит склонности несовершеннолетних к той или иной профессии. Здесь же представители более 30 учебных заведений города и края расскажут о предъявляемых к абитуриентам требованиях, процессе обучения, а также вариантах трудоустройства выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU