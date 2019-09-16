Жителей Кубани приглашают поучаствовать в конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-16T16:43:09+03:00

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На Кубани в третий раз пройдет конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!». Его организуют в рамках разработки социально-экономического развития региона до 2030 года. Авторам в возрасте от 16 до 35 лет предлагают представить свои работы в четырех номинациях.

- Конкурс позволит выяснить, какой жители Кубани видят ее в 2030 году. Организаторы ждут от авторов рассказа о проблеме и ее решении, о том, как сделать жизнь в регионе более комфортной и безопасной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Втором этапе конкурса, который пройдет 18 и 19 ноября, участника предстоит презентовать свои работы компетентному жюри. Оно оценит проекты с точки зрения актуальности, социальной значимости и новизны. Также каждый из них должен иметь под собой экономически-обоснованную базу.

Победители конкурса станут известны после онлайн-голосования «Народная экспертиза». Оно пройдет с 20 ноября по 10 декабря.

Заявки для участия можно направлять на адрес strategy@economy.krasnodar.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU