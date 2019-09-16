Жителей Кубани приглашают поучаствовать в конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!»
На Кубани в третий раз пройдет конкурс «Мое будущее – Краснодарский край!». Его организуют в рамках разработки социально-экономического развития региона до 2030 года. Авторам в возрасте от 16 до 35 лет предлагают представить свои работы в четырех номинациях.
- Конкурс позволит выяснить, какой жители Кубани видят ее в 2030 году. Организаторы ждут от авторов рассказа о проблеме и ее решении, о том, как сделать жизнь в регионе более комфортной и безопасной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
На Втором этапе конкурса, который пройдет 18 и 19 ноября, участника предстоит презентовать свои работы компетентному жюри. Оно оценит проекты с точки зрения актуальности, социальной значимости и новизны. Также каждый из них должен иметь под собой экономически-обоснованную базу.
Победители конкурса станут известны после онлайн-голосования «Народная экспертиза». Оно пройдет с 20 ноября по 10 декабря.
Заявки для участия можно направлять на адрес strategy@economy.krasnodar.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU