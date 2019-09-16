Жителя Кубани обвиняют в совершении двух грабежей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-16T17:17:37+03:00

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В Белореченском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении двух грабежей. Им оказался 46-летний местный житель, который уже отбывал наказание за решеткой. Причем от правоохранителей он прятался на чердаке собственного дома, спрятавшись под стекловатой.

- Как установило следствие, мужчина ранее напал на двух женщин 40 и 80 лет. Злоумышленник сорвал с них золотые цепочки и скрылся. Потерпевшие оценили ущерб в 40 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После того, как мужчину задержали, он признался, что награбленное сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сейчас злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он может вновь вернуться в места не столь отдаленные на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU