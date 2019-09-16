В Краснодаре сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас времен ВОВ

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-16T17:26:02+03:00

Опасный предмет обнаружили на улице 40 лет Победы

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Краснодарские полицейские 16 сентября получили сообщение об обнаружении в районе улицы 40 лет Победы предмета, который был похож на боеприпас времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Информацию оперативно передали в дежурную Росгвардии.

- На место выехали сотрудники ОМОН. Они оцепили прилегающую территории. Затем специалисты группы разминирования погрузили опасный предмет в специальный контейнер, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Ржавый 82-мм минометный снаряд вывезли в карьер, расположенный за пределами краевой столицы, где и уничтожили при помощи накладного заряда.

Напомним, на сочинском пляже ОМОН взорвал найденный снаряд времен войны. Обнаружили его около одного из санаториев. Минометная мина была сильно повреждена коррозией.

ИСТОЧНИК KP.RU