2019-09-16T17:26:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас времен ВОВ

Опасный предмет обнаружили на улице 40 лет Победы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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Краснодарские полицейские 16 сентября получили сообщение об обнаружении в районе улицы 40 лет Победы предмета, который был похож на боеприпас времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Информацию оперативно передали в дежурную Росгвардии.

- На место выехали сотрудники ОМОН. Они оцепили прилегающую территории. Затем специалисты группы разминирования погрузили опасный предмет в специальный контейнер, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

Ржавый 82-мм минометный снаряд вывезли в карьер, расположенный за пределами краевой столицы, где и уничтожили при помощи накладного заряда.

Напомним, на сочинском пляже ОМОН взорвал найденный снаряд времен войны. Обнаружили его около одного из санаториев. Минометная мина была сильно повреждена коррозией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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