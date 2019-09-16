Кубанских предпринимателей приглашают на форум «Дело за малым»
В Краснодаре 18 и 19 октября пройдет форум для представителей малого и среднего бизнеса. Для участия в бесплатном мероприятии необходима только предварительная регистрация.
- Для участников форума приготовили очень насыщенную программу. За два дня они смогут прослушать лекции, спикерами на которых выступят более 100 специалистов. Помимо этого, бизнесменов ждут семинары, мастер-классы, презентации, бизнес-игры, а также вечерняя программа, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Для регистрации на участие в мероприятии надо зайти на сайт delozamalim.com. Здесь необходимо заполнить небольшую анкету, а также указать свой адрес электронной почты. Именно на него придет билет, который надо просто распечатать и предъявить при проходе на площадку мероприятия.
Стоит добавить, что в минувшем году участниками форума «Дело за малым», стали более 12 тысяч человек. Организаторы прогнозируют, что в 2019-м эта цифра увеличится до 20 тысяч.
Подробную информацию о форуме можно узнать по телефону: 8-800-707-07-11.
ИСТОЧНИК KP.RU