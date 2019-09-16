Кубанских предпринимателей приглашают на форум «Дело за малым»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-16T18:09:36+03:00

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В Краснодаре 18 и 19 октября пройдет форум для представителей малого и среднего бизнеса. Для участия в бесплатном мероприятии необходима только предварительная регистрация.

- Для участников форума приготовили очень насыщенную программу. За два дня они смогут прослушать лекции, спикерами на которых выступят более 100 специалистов. Помимо этого, бизнесменов ждут семинары, мастер-классы, презентации, бизнес-игры, а также вечерняя программа, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для регистрации на участие в мероприятии надо зайти на сайт delozamalim.com. Здесь необходимо заполнить небольшую анкету, а также указать свой адрес электронной почты. Именно на него придет билет, который надо просто распечатать и предъявить при проходе на площадку мероприятия.

Стоит добавить, что в минувшем году участниками форума «Дело за малым», стали более 12 тысяч человек. Организаторы прогнозируют, что в 2019-м эта цифра увеличится до 20 тысяч.

Подробную информацию о форуме можно узнать по телефону: 8-800-707-07-11.

ИСТОЧНИК KP.RU