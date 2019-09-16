2019-09-16T18:50:54+03:00
Общество

Все фельдшерско-акушерские пункты Кубани подключат к Интернету

Это планируют сделать до конца 2021 года
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае все фельдшерско-акушерские пункты подключат к глобальной паутине до конца 2021 года. Об этом говорили на проходящем в Геленджике форуме «Биотехмед-2019». Сейчас в Краснодарском крае функционируют около 650 ФАПов.

- Также стало известно, что в этом году начнут возводить детскую краевую больницу, которая станет главным центром оказания медпомощи для несовершеннолетних со всего ЮФО. Это поможет значительно снизить показатели детской смертности в регионе, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что форум по биотехнологиям «Биотехмед-2019» проходит в Геленджике в четвертый раз. Его участники говорят о развитии в России биомедицинских технологий. Также поднимаются вопросы ядерной медицины, генетики, развития цифрового здравоохранения и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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