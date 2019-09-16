В Адлерском районе Сочи лоб в лоб столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-16T19:10:32+03:00

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Сегодня вечером в Сочи на трассе Адлер-Красная поляна произошло ДТП. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 2 человека.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя Тойота Камри, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с ВАЗ 2106, за рулем которого находился 59-летний местный житель, - сообщили «КП» - Кубань» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Сейчас они находятся в больнице с травмами.

Напомним, в Армавире произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 16-летний молодой человек, управляя мопедом «Хонлинг» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и влетел в «ВАЗ 21214». Отечественная легковушка после этого столкнулась с автомобилем «Ниссан Мурано».

ИСТОЧНИК KP.RU