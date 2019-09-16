В Краснодаре собирают сцену для выступления артистов на Дне города

СЕГОДНЯ 19:55 2019-09-16T19:55:09+03:00

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В Краснодаре на Главной городской площади идет монтаж большой сцены, на которой будут выступать артисты на праздновании Дня города.

- Протяженность сцены – 42 метра. Здесь смонтируют 16 больших экранов. Еще два установят по бокам. Таким образом, все происходящее здесь зрители смогут разглядеть во всех подробностях, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В честь Дня города на главной сцене праздника выступят краснодарские и российские артисты.

Напомним, день города Краснодар этом году выпадает на 21-22 сентября. Столица Кубани отметит 226 лет. И как уже стало доброй традицией, гулять будут во всех парках крайцентрах и на площадях. Всего в День города пройдут больше 150 различных событий. С самой полной программой запланированных мероприятий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU