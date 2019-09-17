2019-09-17T07:09:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина попал под трамвай

Он ударился о борт трамвая и получил травмы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина попал под трамвайВ Краснодаре мужчина попал под трамвай
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Инцидент произошел 16 сентября около 18:40 в Краснодаре. Трамвай №15 ехал от улицы Гаврилова в сторону улицы Колхозной, при подъезде к остановке «Екатерининский зал» он столкнулся с пешеходом.

- От удара мужчина упал на землю, получил травмы. Его доставили в больницу, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщил 31-летний водитель общественного транспорта, мужчина, стоявший на остановке, качнулся в сторону трамвайного полотна, в результате чего и произошло столкновение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, вечером 16 августа в Сочи на трассе Адлер-Красная поляна произошло ДТП. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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