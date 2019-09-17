В Краснодаре в музее Фелицына пройдет выставка «Оружие Победы»

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-17T07:39:44+03:00

Экспонаты можно будет не только посмотреть, но и подержать в руках

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3 октября в 15:00 и 18:00 в Краснодаре в музее-заповедник Фелицына в зале экспозиции «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» состоятся встречи с представителями клуба исторического фехтования «Святослав». Его руководитель представит уникальную коллекцию «Оружие Победы» и расскажет о его истории.

- Гости смогут подержать в руках легендарные винтовки Мосина и Токарева, пулемет Дегтярева, автоматы ППШ и ППС, пистолеты ТТ и наган, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы встреч.

Инструкторы и воспитанники клуба «Святослав» проведут «сравнительный анализ» представленного на выставке оружия Красной армии, союзников и вермахта. Встречи будут приурочены к 76-ой годовщине окончательного освобождения Кубани и завершению битвы за Кавказ.

Посетить выставку «Оружие Победы» можно бесплатно при покупке билета на экспозицию «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.». На встречи необходима предварительная запись по телефонам 8(861)262-27-06 и 262-40-86.

ИСТОЧНИК KP.RU