В Сочи ожидается сильный дождь и гроза

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-17T08:04:47+03:00

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В городе-курорте до конца дня 17 сентября ожидается местами сильный дождь, гроза.

- Жителям и гостям Сочи рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. Воздержаться от отдыха около водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112, - добавили в пресс-службе Сочи.

Напомним, 6 сентября в Сочи после залпового ливня сошли сели, а в Джубге бушевал смерч. В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около тысячи кубометров. В ликвидации происшествия было задействовано 20 человек, 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU