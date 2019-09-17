2019-09-17T08:19:09+03:00
Происшествия

В Краснодаре застройщиц осудили за хищение более 300 миллионов рублей

Одна проведет в тюрьме 5 лет и 6 месяцев, а другая – 1 год
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре застройщиц осудили за хищение более 300 миллионов рублейВ Краснодаре застройщиц осудили за хищение более 300 миллионов рублей
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Октябрьский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении учредителя ООО «Краснодарский риэлтерский центр» и гендиректора данного общества. Они обвинялись по части 4 статьи 159 УК РФ(мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере).

С января 2013 года по май 2016 года женщины, используя свое служебное положение, похитили 303 миллиона рублей. Это были деньги дольщиков. Злоумышленницы распорядились ими по своему усмотрению.

- Учредитель проведет в тюрьме 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, а также выплатит 500 тысяч рублей, гендиректор - 1 год со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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